TMW - Como, fumata bianca per il contratto con H'Maidat

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fumata bianca in arrivo per Ismail H'Maidat. Il centrocampista classe 1995, dopo aver trascorso dieci mesi in carcere per la presunta partecipazione a cinque rapine in Belgio (per le quali era stato condannato a 4 anni) prima di essere scagionato e liberato, ha sostenuto un provino con il Como, club neopromosso in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il provino è andato bene tanto che il club lariano nel corso di questa settimana formalizzerà l'accordo con l'ex Brescia, Vicenza e Roma. Si tratta di una operazione condotta dalla MG and associates di Giorgio Boateng.