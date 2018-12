Comincia già a muoversi il mercato della Serie C, che vedrà molto probabilmente i liguri della Virtus Entella tra le squadre più attive in inverno. Secondo le informazioni raccolte dal nostro direttore, Michele Criscitiello, il club di Chiavari avrebbe messo nel mirino Roberto Ranieri, centrocampista classe '97, come rinforzo ideale. Il calciatore, il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta, al momento si trova in prestito sempre in C, ma al Teramo.