TMW - F.Andria, Montemurro: "Stagione agrodolce, ora programmiamo"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di S.S. Fidelis Andria

Paolo Montemurro, presidente della Fidelis Andria, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dall'assemblea di Lega Pro facendo il punto sul campionato appena concluso: “Agrodolce. Eravamo partiti con l'obiettivo pla yoff e invece in corso d'opera abbiamo cambiato obiettivo perché ci siamo trovati invischiati nella zona salvezza. Ci siamo comunque salvati ed ora possiamo programmare la prossima stagione in un modo diverso".

Sulle squadre B e le riforme: "I temi sono tantissimi, anzi troppi e difficilmente con un commissario in FIGC si potrà pervenire a tutti gli obiettivi di cui la Lega ha bisogno per ricompattarsi ed andare in un'unica direzione. Vedremo in quale maniera usciremo compatti da questa assemblea. Poi inizieremo a tirare le somme".