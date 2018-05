TMW - Fidelis Andria e Vibonese monitorano il '98 Arciello

Potrebbero aprirsi nuovi scenari, in base a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, per Luciano Arciello, jolly offensivo classe '98 reduce da una stagione a metà tra Ercolanese e SSCD Frattese in D. Proprio le buone prestazioni fornite dal fantasista partenopeo hanno attirato le attenzioni di società di categoria superiore come Fidelis Andria e Vibonese, le quali avrebbero già chiesto informazioni sul suo conto. Il giocatore, legato all'Avellino fino al 30 giugno da un contratto di addestramento tecnico, non dovrebbe rinnovare col club irpino, attualmente proteso verso la risoluzione dei propri problemi societari.