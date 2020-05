tmw Ghirelli dopo il Consiglio Federale: "Parlerà Gravina. Per noi decide l'Assemblea"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli non ha voluto rilasciare dichiarazioni all'uscita del Consiglio Federale che ha decretato la ripartenza per i campionati professionistici bocciando di fatto la decisione dell'Assemblea di Lega Pro di fermarsi: “Parlerà Gravina. Per noi c’è la decisione dell’assemblea. Poi bisogna vedere il Consiglio Federale, vi dirà Gravina. Ripartirete con qualche format particolare? Sentite lui (Gravina Ndr)”. Frasi che fanno intendere come la Lega Pro non sia convinta di ripartire nonostante il via libera della FIGC.