TMW - Giana Erminio e Feralpisalò sulle tracce dell'attaccante Ferrario

© foto di Flavio Mazzoleni

Se non è un record, poco ci manca: 32 gol in 38 partite, con un contorno di 2 assist per totali 3382 minuti giocati. È questo lo score di Carlo Ferrario, attaccante classe 1986, in forza alla Pergolettese, squadra che milita nel girone B della serie D. Quantità e qualità che, ovviamente, hanno destato tanto interesse per Ferrario che, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è cercato da squadre di categoria superiore, come Giana Erminio e FeralpiSalò. Ma non è detto che, con l’andare del mercato, non ci possano essere altre squadre interessate.