tmw Juventus U23, dal Monza torna il fantasista Mosti

vedi letture

La Juventus Under 23 accoglie nuovamente Nicola Mosti, fantasista classe ‘98, che la scorsa estate era passato al Monza in prestito per poi essere riscattato dai brianzoli pochi mesi fa. Ora il giocatore farà ritorno in bianconero in prestito dai biancorossi. Il giocatore è già a Torino e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club in cui è cresciuto.