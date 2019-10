TMW - Juventus U23, Pecchia: "Vittoria importante e non casuale. Bravi"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Fabio Pecchia, allenatore della Juventus U23, è soddisfatto dopo la vittoria ottenuta oggi dai suoi contro il Renate. Queste le dichiarazioni del post-partita raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Abbiamo affrontato una squadra forte, e non è un caso che sia a ridosso delle prime. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché in questo periodo di sosta hanno lavorato alla grande e la vittoria di oggi non è casuale. Siamo andati sotto di un gol, eppure la squadra mi è piaciuta molto, come i giocatori che sono entrati. Nella continuità siamo stati premiati, e con i cambi abbiamo anche trovato più qualità. Oggi è una vittoria di maturità perché non ci siamo mai disuniti. Sono molto felice, è una vittoria importante per la stima e l'entusiasmo dei ragazzi. Vedo in tanti che migliorano, come Olivieri che ha ritrovato il gol. Voglio vedere miglioramenti continui. In classifica non abbiamo una posizione entusiasmante, perciò pensiamo già alla prossima. La vera forza deve essere di farsi scivolare addosso tutto ciò che succede. Voglio vedere un gruppo che ha voglia di fare sempre di più".