tmw La Serie C verso lo sciopero. Ma Gravina media: domani un altro contatto tra le parti

vedi letture

Sembra non esser stata trovata una soluzione di intesa tra l'AIC e la Lega Pro, tanto che per questo weekend, che sarebbe quello del via del campionato 2020-21 di C, appare sempre più confermato lo sciopero. Si, la Serie C non scenderà in campo.

Il comunicato da parte delle istituzioni calcistiche è atteso per la giornata di domani, ma intanto il presidente della FIGC Gabriele Gravina sta continuando il lavoro di mediazione tra le parti per scongiurare questa eventualità, che rischia di divenire certezza: per domattina è previsto un altro contatto tra le parti per cercare di trovare una soluzione che eviti questo.