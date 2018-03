TMW - Livorno, Padalino in pole per la panchina

Fonte: Luca Esposito

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Dopo le dimissioni di Andrea Sottil da tecnico del Livorno, la società labronica è alla caccia di un nuovo allenatore per il finale di stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Pasquale Padalino, ex di Foggia, Grosseto, Matera e Lecce, sarebbe in pole per il posto.