TMW - Mestre, Fabbri ai saluti. Non rinnova e sogna il salto di categoria

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Quella di Bergamo contro l'Albinoleffe è stata l'ultima di Alessandro Fabbri con la maglia del Mestre, dove era arrivato nel 2016. Il terzino classe '90 infatti non rinnoverà il contratto in scadenza con la società veneta e cambierà aria puntando magari al salto di categoria al termine di una stagione che lo ha visto fra i protagonisti della Serie C. Trentaquattro presenze, condite da due gol e tre assist, sempre giocate su ottimi livelli come del resto ha fatto tutta la squadra arancionera. Sul tavolo del suo agente Emanuele Benvenuti sono già arrivate tante richieste che andranno ora valutate assieme al calciatore per decidere quale progetto sposare per crescere ancora e magari conquistare una chance in Serie B.