TMW - Monopoli, per la difesa si valuta Vanacore. E piace Gatto

© foto di Gabriele La Torre

Reduce dalla promozione col Picerno, Emilio Vanacore potrebbe trovare la Serie C, ma non con la maglia dei lucani. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il terzino classe '99 è nel mirino del Monopoli. I pugliesi, inoltre, stanno pensando a Emanuele Gatto, esterno classe '94 in uscita dall'Alessandria, seguito da diverse squadre di terza serie.