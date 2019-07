© foto di Giuseppe Scialla

Importante novità in casa Monopoli. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il difensore centrale Michele Ferrara (27) rinnoverà il contratto in scadenza e farà parte del sodalizio biancoverde per le prossime due stagioni. Si attende soltanto la comunicazione ufficiale del club pugliese prevista a stretto giro di posta.