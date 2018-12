Monza scatenato sul mercato in vista di gennaio. La società del Presidente Berlusconi sta lavorando per quattro acquisti di livello. Si tratta dei difensori Ivan Marconi della Cremonese e Filippo Scaglia del Cittadella, ma nel mirino c’è anche il reparto avanzato. Contatti e trattative avviate per il capitano del Gubbio Ettore Marchi e per Pablo Gonzalez, attualmente svincolato e grande protagonista negli anni con la maglia del Novara. Sullo sfondo rimane Emanuele Calaiò. E si continua a trattare Brighenti della Cremonese...