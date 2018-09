TMW - Monza, si sogna il bomber Brighenti per gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante voci di mercato in merito alla nuova rosa del Monza che si deve rinforzare con l’arrivo del duo Berlusconi/Galliani. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, oltre all’attaccante Simone Iocolano (29), svincolato dal Bari, che può essere ingaggiato subito, il club lombardo sarebbe fortemente interessato al bomber della Cremonese Andrea Brighenti (31) che potrebbe da gennaio vestire in biancorosso. Un vero colpo da novanta per le ambizioni del club brianzolo. Seguiranno sviluppi.