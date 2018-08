TMW - Non solo Olbia: quattro possibilità per il futuro di Andrea Feola

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Sandro Giordano

Nuova avventura in vista per Andrea Feola, centrocampista classe ‘92 nella scorsa stagione in forza all’Olbia. Secondo quanto raccolto da TMW, oltre agli stessi sardi che stanno valutando la situazione e l’eventuale ritorno, Feola piace a diverse squadre in Serie C: Trapani (sarebbe un altro ritorno), ma anche Paganese e Fano.