tmw Padova, accordo a un passo con Franchini. Che sarà dato in prestito a Ravenna

Volto nuovo in casa Padova. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club biancoscudato è vicino all'intesa con Simone Franchini, centrocampista svincolato dopo l'esperienza al Piacenza: mancano gli ultimi dettagli, poi ci sarà la firma.

Ma il giocatore non rimarrà in Veneto: sarà infatti ceduto in prestito al Ravenna.