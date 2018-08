TMW - Paganese, idea De Sousa per l'attacco. Piace anche in D

Troppo Gomez e troppa Atalanta per il Frosinone: finisce con un netto 4-0

L'Atalanta fa subito sul serio. Altra condizione fisica, ma anche altro spessore tecnico rispetto al Frosinone. Tre reti segnate, che potevano essere molte di più. La prima uscita in campionato ci presenta una squadra in gran spolvero, in particolar modo col suo capitano che illumina...