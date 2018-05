TMW - Paganese, nel mirino gli ex Akragas Greco e Ioio

La Cremonese cerca un direttore sportivo per la prossima stagione. Sean Sogliano una delle prime opzioni, ha già lavorato con Mandorlini ed è una pista accreditata. Spunta però un outsider. Si tratta di Leandro Rinaudo, che lascerà il Venezia il 30 giugno. Ci sono stati contatti indiretti....

ESCLUSIVA TMW - Cremonese, cercasi ds: non solo Sogliano, spunta Rinaudo

Vialli sulla Champions: “Real favorito, ma in finale con qualche aiutino”

Roma, al via "Coppa del sorriso" del CSI

Tacconi: "Perin? Vada ovunque, ma non alla Juventus"

Albertini: “Ancelotti-Napoli, è come aver preso Messi o CR7”

Coppa Italia femminile: trionfa la Fiorentina, Brescia ko in finale

Zazzaroni: "Per Ancelotti il Napoli un salto nel buio, mi ha sorpreso"

Udinese, intervento riuscito per Balic: prognosi di 45 giorni

Il Napoli a Karius: "Non piangere, una serata storta può capitare a tutti"

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Due ex giocatori dell'Akragas nel mirino di Taranto e Paganese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista classe '98 Danilo Greco ed il difensore classe '97 Cristian Ioio sono seguiti con attenzione dal Taranto e dagli azzurrostellati.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy