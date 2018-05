TMW - Pisa, Corrado: "Ora contano le energie nervose. Vogliamo la B"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'assemblea di Lega Pro soffermandosi sul campionato dei nerazzurri: “Essendo una squadra ambiziosa pensavamo di poter anche vincere il girone, poi per come si era messa la situazione dell'avvio di campionato e altre situazioni crediamo che il terzo posto sia una posizione giusta per quanto fatto e creato. Lo snodo del derby è stato decisivo perché vincendolo magari saremmo a parlare di altro, ma non è successo così. Ora dobbiamo prepararci a questi play off recuperando i vari giocatori che hanno avuto problemi fisici, dobbiamo recuperare energie nervose per questa coda. Nelle competizioni a eliminazione diretta contano più le energie psicologiche perché non c'è tempo di recuperare rispetto al campionato. I play off sono lunghi, ma sono strutturati in modo che per noi ci siano meno gare da giocare con due turni in cui ci potrebbe bastare anche solo pareggiare per accedere alle semifinali. Quindi per noi alla fine non è così lungo”.

Sulla questione stadio: “Il progetto è ampiamente nella fase operativa, oggi forse l'unico intoppo è la fine della legislatura con un nuovo sindaco da eleggere e quindi dei tempi morti di due o tre mesi che sono normali in questi casi che portebbero rallentare la progettualità, ma in questi mesi lavoreremo sulla variante urbanistica per non perdere tempo appena la nuova giunta sarà insediata.

Su Carillo: “Carillo è un giocatore che si allontanato dal nostro club, con una diagnosi di una malattia che noi non abbiamo potuto verificare perché ha scelto di curarsi ad Avellino. E' il primo caso nella storia di Pisa che un tesserato rinuncia a farsi curare dalla propria società. Noi abbiamo presentato un esposto alla Procura Federale che dovrà fare chiarezza sull'episodio".

Su Petrone: “Lo abbiamo scelto per cercare di salire in Serie B e questo è il suo obiettivo. Se farà bene come credo che farà penso che resterà anche nella prossima stagione. Se poi dovessimo centrare l'obiettivo promozione sarebbe pleonastico parlare di rinnovo”.