TMW - Pisa, il Novara molla: e Verna va in prestito al Cosenza

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Senza il ripescaggio, come già aveva detto, sarebbe saltato l'arrivo di Luca Verna al Novara. La situazione legata ai campionati è ancora molto intricata, ma il Pisa, proprietario del centrocampista, non può più aspettare, e ha necessità di sfoltire la rosa. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per il classe '93 è stata comunque trovata una soluzione, che sarà attuata tramite il prestito del giocatore al Cosenza, militante in Serie B: categoria cui puntava lo stesso Verna.