TMW - Pisa scatenato. Pronto l'assalto a Benedetti dell'Entella

Sembra intenzionato a non fermarsi in questo mercato di gennaio il Pisa del presidente Giuseppe Corrado. Secondo quanto raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello il club nerazzurro, dopo aver completato gli acquisti di Verna, Minesso e Pesenti, sarebbe partito all'attacco per Simone Benedetti, difensore della Virtus Entella.