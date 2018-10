TMW - Pordenone, aggregato il difensore Luca Bruno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura in vista per Luca Bruno: l'anno scorso in forza alla Pro Vercelli, il giovane difensore '96, che a fine mercato ha risolto con il Crotone, si è aggregato da qualche giorno al Pordenone. Periodo di prova positivo, e i neroverdi stanno valutando il tesseramento. Su di lui si erano mosse di recente anche Feralpisalò e Lucchese.