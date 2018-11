TMW - Ravenna, Foschi: "Attendiamo tutti che la Ternana spicchi il volo"

Fonte: dal nostro inviato Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

A margine della premiazione per la Panchina d'Oro il tecnico del Ravenna Luciano Foschi parla ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del momento della formazione giallorossa che ieri ha impattato 1-1 col Fano: "È stato un pareggio raggiunto in extremis, siamo stati bravi a crederci e anche fortunati però nell'economia della partita meritavamo ampiamente il pari. Dobbiamo diventare più bravi e cercare di non andare sotto. Il nostro è un girone equilibratissimo, dove ci sarà pochissima differenza fra play off e play out. Siamo tutti in attesa che la Ternana spicchi il volo perché altrimenti con 55 punti si rischia di vincere il campionato e con 40 di fare i play out. L'equilibrio è totale, chiunque può battere chiunque e sarà tutto molto complicato fino all'ultima giornata".