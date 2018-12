Fonte: Andrea Losapio

© foto di Andrea Rosito

Si profila una separazione nel mercato di gennaio fra Alessandro Confente e la Reggina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il portiere classe 1998 nei primi giorni del 2019 farà ritorno al Chievo, società proprietaria del suo cartellino. Da capire quale potrà essere il futuro per la seconda parte di stagione. Da non escludere un nuovo prestito in Serie C.