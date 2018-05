TMW - Robur Siena, Dolci: "Risultato grandissimo. Ai play off per vincere"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

Il direttore tecnico della Robur Siena Giovanni Dolci ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'assemblea di Lega Pro soffermandosi sul secondo posto in classifica: “Non ci è mancato nulla, l'obiettivo iniziale era completamente diverso e arrivare secondi con novanta minuti d'anticipo è stato un grandissimo risultato. Ora sotto con questi play off in cui proveremo a vincerli. Livorno? Ci credevamo, ce la giocavamo contro tutti. Ora cancelliamo quanto successo e ripartiamo da qui per concentrarci al massimo sui play off. Non so chi sia la squadra da battere perché ci sono corazzate come Catania, Trapani, Cosenza, Pisa e probabilmente ne ometto qualcuna, ma ci sarà sicuramente una outsider che verrà fuori come il mio Como di tre anni fa. La Robur sicuramente ci sarà e proverà a farlo.

Sulle riforme: "Mi aspetto quello che ha sempre fatto la Serie C, che è stato sempre un laboratorio per le categorie superiori".