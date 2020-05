tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Il criterio di merito sportivo premia il Carpi

vedi letture

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Una sorta di "pietra dello scandalo" è stata quella legata alla richiesta di promuovere il Carpi in Serie B assieme alle prime tre classificate di ogni girone di Serie C: gli emiliani di patron Stefano Bonacini, terzi nel raggruppamento B al momento dello stop, hanno chiaramente accolto di buon grado la proposta dell'assemblea di Lega Pro, presentata al Consiglio Federale che adesso dovrà dare o meno l'ok.

Ricordiamo che per stabilire la quarta promossa in cadetteria, dopo la cristallizzazione delle classifiche, si è attuato il criterio di merito sportivo. Calcolo matematico semplice quello da cui nasce il tutto: divisione dei punti in classifica ottenuti fino allo stop per il numero di partite giocate dalla singola squadra, indipendentemente dal fatto che non tutti i club in corsa promozione – si tiene conto solo di quelli che parteciperebbero ai playoff – hanno disputato il medesimo numero di gare.

A ogni modo, la media del Carpi, 2,0385 punti a gara (53 punti in 26 gare), è la migliore tra tutte le 27 squadre ora negli spareggi promozione.