TMW - Sesa: "Lecce, la B sembra maledetta. Ricordo il +12 sul Carpi"

Ai microfoni di TMW, David Sesa, ex attaccante di Lecce, Napoli e SPAL, parla così in vista del finale di stagione che vedrà i salentini in corsa per la promozione in Serie B: "Si sono ripresi dopo un periodo di flessione. Ieri il Trapani si è fermato, stasera tocca al Catania e contro la Juve Stabia non sarà semplice. Deve sperare in un passo falso degli avversari e non è mai bello, le carte in tavola sono cambiate. Sembra davvero una maledizione, ricordo qualche anno fa un vantaggio di dodici punti sul Carpi e alla fine furono loro a salire".