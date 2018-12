© foto di Federico Gaetano

Sicula Leonzio a lavoro per individuare il sostituto di Paolo Bianco. Ci sono stati contatti con Fabio Gallo, che sta valutando e una risposta potrebbe arrivare già in serata (quando arriveranno sviluppi anche sul fronte Foggia). La società siciliana ha individuato nell’ex allenatore dello Spezia il profilo ideale per ripartire. Sicula Leonzio, nel mirino c’è Gallo...