TMW - Siracusa, colpo in difesa: arriva il terzino Franco

Michele Franco

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il terzino Michele Franco (32), rimasto svincolato dopo l'ottima stagione a Livorno, dove ha vinto il campionato di serie C nella stagione scorsa, ha firmato pochi minuti fa un contratto fino a giugno 2019 con il Siracusa. L' ex Salernitana partira' domani per la Sicilia ed effettuerà il primo allenamento con gli aretusei.