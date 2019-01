TMW - Sudtirol, arriva Nardi. Oggi il primo allenamento

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Il Sudtirol ha praticamente chiuso per l’arrivo del portiere Michele Nardi dalla Robur Siena, via Parma proprietario del cartellino. L’estremo difensore classe ‘86 andrà a prendere il posto di Daniel Offredi, che passerà alla Triestina, e già oggi si allenerà con quelli che saranno i nuovi compagni. Le parti intanto stanno formalizzando gli ultimi dettagli per il trasferimento del calciatore in Alto Adige.