tmw Teramo, si guarda al futuro: tre nomi al vaglio per la panchina abruzzese

vedi letture

Pensa al futuro il Teramo, e, in attesa di capire come terminerà questa stagione, inizia a programmare la prossima. Partendo dalla scelta del mister: Cetteo Di Mascio dovrebbe lasciare i biancorossi, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, hanno messo gli occhi su dei promettenti mister di Serie C, Giuseppe Scienza e Giacomo Modica, rispettivamente al Monopoli e alla Vibonese, che difficilmente li lasceranno partire. In lizza anche Luciano Zauri, recentemente esonerato dal Pescara.