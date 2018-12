Fonte: Andrea Losapio

La Ternana a gennaio è intenzionata a rinforzarsi per puntare alla promozione. Oltre all’esterno offensivo Soddimo, dal Frosinone, i rossoverdi hanno messo nel mirino il centravanti Simone Guerra della Feralpisalò. Possibile uno scambio più ricco conguaglio in favore dei lombardi per portare in Umbria il capocannoniere della scorsa stagione.