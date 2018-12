© foto di Luca Rea/LR Press

Cercasi direttore sportivo in casa Ternana. Luca Leone - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - scala posizioni ed è in pole, al momento, per ricoprire il ruolo di direttore sportivo delle Fere. Superata la concorrenza di Cristiano Giaretta. Leone verso la Ternana...