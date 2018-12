TMW - V. Entella, Gozzi: "Vittoria che entra di diritto nella nostra storia"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi ha commentato a caldo ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la vittoria ai rigori contro il Genoa in Coppa Italia: “Una bellissima serata, ragazzi magnifici perché non era semplice contro una squadra Lapadula, Piatek e Pandev. Questo risultato entra di diritto nella storia dell’Entella. Contro la Roma all’Olimpico abbiamo già giocato una volta negli anni scorsi, una finale di Coppa Italia Primavera e ora ci torneremo. - continua Gozzi – Paroni è un simbolo dell’Entella, sono contento per lui e si merita questa soddisfazione anche per quanto ha sofferto in questi mesi. E se lo merita non solo per il rigore parato, ma per tutta la gara che ha giocato. Entella non da Serie C? Bisogna spiegarlo alla giustizia sportiva