TMW - Vibonese, vicino Collodel. In attacco si guarda all'estero

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Rinforzo a centrocampo in arrivo per la Vibonese: il club calabrese è vicina a chiudere per Riccardo Collodel, centrocampista classe ‘98 del Novara. L’alternativa porta invece a Mohamed Laaribi del Rende. Per quanto riguarda l’attacco, il club di Vibo, che domenica giocherà in amichevole contro il Cosenza, sonda il mercato estero.