TMW - Viterbese, Camilli: "Finworld farlocca, lo sapevano tutti"

Fonte: dai nostri inviati Ivan Cardia e Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

Piero Camilli, presidente della Viterbese, ha preso la parola durante l'Assemblea Elettiva di Lega Pro. Ecco alcune sue dichiarazioni: "Il ricorso che ho fatto l'ho fatto solo a totale interesse della mia società, non ce l'ho con nessuno. Praticò è una persona che stimo tra l'altro, ma io ho dietro le spalle una città, una società, metto soldi nel calcio e tengo da essere rispettato. Ci sono società con fideiussioni non buone. Io non sono la Banca d'Italia, io so però che la Finworld era farlocca e lo sanno tutti. Anche quelli del bar dello stadio. Io farò valere le mie carte a tutela di chi come me fa le cose regolari".