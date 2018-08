TMW - Viterbese, Jefferson ai saluti. Può arrivare Eusepi

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

L'attaccante classe '88 Jefferson Andrade Siqueira è a un passo dall'addio alla Viterbese per approdare al Monza, con cui a breve firmerà il nuovo contratto. Una cessione che libera un posto nel reparto offensivo del laziali che nelle prossime ore chiuderanno per un nuovo attaccante. Il nome caldo è quello di Umberto Eusepi, classe '89, in uscita dal Pisa.