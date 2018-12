Il vice presidente della Lega Pro Jacopo Tognon ha parlato al termine dell’assemblea di lega facendo il punto sulla riforma della Giustizia Sportiva: “Domani abbiamo un’altra riunione in merito. E’ il tavolo tecnico partito più rapidamente perché c’era un’esigenza più sentita. Ci siamo divisi in sottocommissioni e io ho preso quella più delicata, possiamo vederla come un piccolo successo, riguardante le norme procedurali. Lavoreremo per dare tempi certi a questa parte del lavoro. - continua Tognon tracciando un primo bilancio -Da circa un mese e mezzo, da quando sono entrato in questa avventura per la quale mi sento fortunato, mi sento in fase di formazione, a fianco di un dirigente di questa esperienza come Ghirelli. Quando si parla di democrazia diretta è vero, non c’è decisione per la quale non c’è giro di telefonate per sapere come la pensiamo”.