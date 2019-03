© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giornata da ricordare per Felice Evacuo. Grazie al calcio di rigore conquistato e successivamente trasformato, l'ex attaccante del Novara ha superato Gianni Califano nella speciale classifica dei bomber di tutti i tempi in serie C. In totale sono ben 164 le reti segnate dal bomber salernitano che in serie C ha dimostrato ovunque di poter fare la differenza. Una soddisfazione enorme per Evacuo e per il Trapani che si aggrappa ai suoi piedi per coltivare il sogno promozione.