Trapani, il patron Morace valuta la cessione club

Fonte: TuttoC.com

Vittorio Morace potrebbe vendere il Trapani. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, edizione Palermo, il patron dei granata starebbe sondando il terreno per avviare una cessione. Ma Morace non sarebbe comunque intenzionato a vendere al primo che passa. Se il club passerà di mano, andrà a chi potrà presentare adeguate garanzie per la continuità del progetto. In alternativa Morace potrebbe operare un ridimensionamento di budget e ambizioni.