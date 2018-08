Trapani, in prova Joao Silva e Garufo

Desiderio Garufo

© foto di Federico Gaetano

Manca sicuramente un tassello difensivo al Trapani, ma la truppa sicialiana ha già in mente le due possibili scelte, o quantomeno una di esse. Come riferisce Il Giornale di Sicilia, alla corte di mister Italiano si stanno allenando in prova Joao Silva (ex Primavera del Palermo) e lo svincolato Desiderio Garufo: attesi sviluppi in tal senso.