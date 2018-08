Trapani, Italiano: "Al lavoro per puntellare ulteriormente la difesa"

Il tecnico del Trapani Vincenzo Italiano ha parlato alla stampa dopo l'amichevole contro la Primavera del Palermo: "A parte l'avvio di gara, dove forse qualcuno non era concentrato al 100%, ed essere andati sotto, abbiamo giocato bene. Abbiamo recuperato lo svantaggio, ribaltato e segnato quattro reti. Bisogna migliorare certo, ci vuole più attenzione e bisogna velocizzare la manovra. Tutto sommato comunque sono contento. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, poi ovviamente negli ultimi venti minuti ci sono state tante sostituzioni e il ritmo è un po' calato. Il mercato? Stiamo lavorando per puntellare ulteriormente il reparto difensivo, fatto questo possiamo chiudere il mercato in entrata. Abbiamo tanti giovani, dovesse arrivare un giocatore più maturo saremo contenti, ma a questo ci pensa il direttore".