© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Nella giornata di ieri, il tecnico del Trapani Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza: "Purtroppo abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, abbiamo comunque messo a punto delle strategie perché per noi è una gara molto importante, dobbiamo tornare a correre per altro tra le mura amiche, dove abbiamo sempre fatto bene. Giocando una buona gara anche contro la Juve Stabia, che ci ha battuti. Non sarà facile domani, il Rende è un'ottima squadra che anche fuori casa ha ben figurato, sono super aggressivi e corrono molto, senza speculare sui risultati: domani, per altro, in piena emergenza, dovremo sacrificarci il doppio, abbiamo con il Rende un'idea di calcio molto simile".