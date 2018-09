© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Dopo la compilazione del nuovo calendario di Serie C da casa Trapani arrivano le parole del tecnico dei siciliani Vincenzo Italiano: “Finalmente si inizia e già questo è importante. Fare amichevoli per così lungo tempo non è usuale per chi ha fatto sempre calcio e per chi ha iniziato la preparazione da tempo. Noi siamo pronti, siamo carichi ed abbiamo l’entusiasmo che serve per iniziare il campionato. Ci stiamo preparando al meglio per affrontare la prima gara: partiamo in casa e dobbiamo cercare di sfruttare al massimo l’occasione per dimostrare il nostro valore a noi stessi ed a chi verrà a vederci. Tre su quattro partite del mese di settembre in casa. Un vantaggio? E’ indifferente, certo cercheremo di sfruttare il fattore casa, ma quello che conta è l’atteggiamento e ritengo che il nostro sarà sempre lo stesso, sia in casa sia fuori. Primo mese con due dei tre derby del campionato. Sono partite che hanno un sapore diverso, ovviamente, noi li giocheremo subito, alla terza e alla quarta giornata e li prepareremo ed affronteremo nella giusta maniera, cercando la vittoria, come d’altronde per tutte le altre partite”.