© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, il tecnico del Trapani Vincenzo Italiano ha commentato in sala stampa: "Questa sconfitta che francamente farò fatica a digerirla prima dei prossimi quindici anni di calcio che mi auguro di fare. Aver giocato in questo modo e raccogliere zero ti dà una rabbia enorme. Subire gol su un nostro possesso e su una situazione sulla quale lavoriamo dalla mattina alla sera mi fa arrabbiare parecchio. Si potrebbe dire che abbiamo fatto una grande gara, ma per me non esiste perdere una partita del genere in casa, con una prestazione così. Domani ci alleneremo da subito per riprenderci a Potenza quello che non abbiamo raccolto oggi. La cosa brutta di oggi è che abbiamo messo dentro due difensori di ruolo, Scrugli e Mulè, e su una situazione di facile lettura abbiamo preso il secondo gol. Se le partite non si possono vincere al 94' non si possono neanche perdere. Se oggi avessimo vinto il nostro sarebbe diventato un altro campionato. Questo purtroppo è il calcio. A me non interessa l'atteggiamento degli altri, partite come quella di oggi ne vorrei giocare un milione. La perdi una volta, le altre le vinci tutte. Abbiamo fatto passare la metà campo per due volte alla prima in classifica e abbiamo perso".