Trapani, Italiano: "Sosta utile per recuperare diversi calciatori"

Alla vigilia della partita contro la Casertana, il tecnico del Trapani - Vincenzo Italiano - parla così in conferenza stampa, introducendo diversi temi relativi alla sfida di campionato, ma anche alla stagione.

"In questa sosta "forzata" abbiamo avuto la possibilità di recuperare diversi calciatori, in avanti tornano Fedato e Dambros, mentre in difesa si è aggregato Garufo. Abbiamo lavorato bene, perfezionando le nostre conoscenze ma anche mettendo dentro qualche concetto nuovo rispetto al solito, perché bisogna saper fare più cose. Domani partita molto importante contro un avversario di valore come la Casertana, sapete tutti i giocatori che possono mettere in campo dunque sarà una bella gara, carichi e convinti di poter fare bene e dire la nostra anche domani. E' una rosa di qualità, costruita per obiettivi chiari, dovremo fare attenzione, ma sono convinto che se giochiamo come abbiamo sempre fatto, la prestazione arriverà".