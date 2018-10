Trapani, Italiano: "Stiamo lavorando per risultati importanti"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

In casa Trapani dopo la bella vittoria interna contro il Rieti, ha parlato mister Vincenzo Italiano. Queste le sue parole in sala stampa: "Siamo contenti. Sono felice perchè i ragazzi si divertono quando giocano. Corapi? Per me può fare la mezzala e fare tanti gol, anche se mi è stato presentato come play-maker. Stiamo lavorando per ottenere risultati importanti. Rieti? Fino al nostro gol è stata comunque dura. Basta un gol per sbloccarci, e poi siamo andati bene. Nel secondo tempo abbiamo gestito; bravi ad indirizzare il match nella prima frazione di gioco. Ho visto rabbia ed ardore. Nzola? E' giusto che quando hai tanti calciatori di valore, gestisci le energie dei tuoi elementi", riporta TuttoC.com.