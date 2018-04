Trapani, l'esterno Minelli nel mirino del Siviglia

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto raccolto da TuttoC.com il Siviglia di Vincenzo Montella ha messo gli occhi su un giovane esterno offensivo che si sta mettendo in luce con la maglia del Trapani dove è arrivato in prestito dalla Fiorentina. Si tratta di Simone Minelli, classe '97, che il tecnico degli andalusi conosce bene visto il passato comune in maglia viola. Il calciatore inizialmente sarebbe mandato a giocare all'Atletico Siviglia, in Segunda Division, per mettersi in mostra e ambientarsi al calcio spagnolo.