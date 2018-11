Trapani, Rubino: "Portato a casa un risultato importante"

Dopo il successo contro il Matera, il direttore sportivo del Trapani Raffaele Rubino ha parlato in conferenza stampa: "La nostra squadra ha portato a casa un risultato importante - riporta Tuttoc.com -. Anche valutando come sono andate le altre partite in questa giornata, ma il sacrificio era fondamentale per ottenere la vittoria. Bisogna restare umili: sono anche arrabbiato in questo momento, perché a livello mentale dobbiamo essere più forti di certe cose. Sul futuro? So chi siamo, ma non so chi dobbiamo essere. Se perdiamo di vista la nostra mentalità e obiettivi diventiamo nulli. Siamo alla decima di campionato ed è presto per fare la valutazione".